BRIEF-NN Group sells preference shares Unilever‍​

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Aug 9 (Reuters) - NN GROUP NV:
* SIGNED AN IRREVOCABLE AGREEMENT WITH UNILEVER PLC TO ACCEPT A PUBLIC OFFER FOR THE OUTSTANDING 6% AND 7% CUMULATIVE PREFERENCE SHARES IN UNILEVER N.V.
* UNILEVER INTENDS TO LAUNCH, AND TO TENDER ALL PREFERENCE SHARES HELD BY NN GROUP
* PREFERENCE SHARES HELD BY NN GROUP REPRESENT A TOTAL VALUE OF APPROXIMATELY EUR 295 MILLION AND 11.4% OF THE VOTING RIGHTS IN UNILEVER
* IFRS CAPITAL GAIN OF APPROXIMATELY EUR 250 MILLION IS EXPECTED TO BE REPORTED AFTER SETTLEMENT OF THE TRANSACTION, WHICH IS ANTICIPATED IN Q4 OF 2017
* ORDINARY SHARES IN UNILEVER N.V. HELD BY NN GROUP ARE UNAFFECTED BY THIS TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)