Switzerland Market Report
April 24, 2019 / 7:40 AM / Updated an hour ago

BRIEF-NNIT Buys Swiss-Based Halfmann Goetsch Partner

1 Min Read

April 24 (Reuters) - NNIT A/S:

* REG-NNIT A/S: 6/2019 NNIT ACQUIRES SWISS-BASED LIFE SCIENCES CONSULTANCY BUSINESS AND STRENGTHENS EUROPEAN LIFE SCIENCES PRESENCE

* CLOSED AN AGREEMENT TO ACQUIRE HALFMANN GOETSCH PARTNER AG

* WILL ACQUIRE 100% OF SHARES OF HALFMANN GOETSCH PARTNER AG FOR AN UPFRONT PAYMENT OF CHF 8.55 MILLION.

* AGREEMENT CONSISTS OF AN EARN-OUT ELEMENT BEING REALIZED UNTIL END OF MARCH 2022

* WILL FINANCE ACQUISITION THROUGH ITS OPERATING CASH FLOWS AND EXISTING CREDIT FACILITIES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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