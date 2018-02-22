FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
IT Services & Consulting
February 22, 2018 / 9:37 AM / in 11 hours

BRIEF-NNIT Enters Into Agreement With STARK

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - NNIT A/S:

* REG-NNIT A/S: 5/2018 NNIT ENTERS INTO SIGNIFICANT AGREEMENT WITH STARK

* DOES NOT CHANGE NNIT‘S GUIDANCE FOR 2018 OR LONG-TERM TARGETS

* AGREEMENT INCREASES NNIT‘S BACKLOG FOR 2018 AS WELL AS FOR 2019 AND 2020

* ‍HAS ENTERED INTO A FOUR-YEAR AGREEMENT, WITH AN OPTION OF A ONE PLUS ONE YEAR EXTENSION, WITH STARK DANMARK A/S​

* OUTSOURCING AGREEMENT REPRESENTS A LOWER MEDIUM-SIZE THREE-DIGIT DKK MILLION AMOUNT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.