FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-NNIT: group company Scales gets order from Danish Health Data Authority
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
What will Kim do next?
North Korea
What will Kim do next?
Fed worried about weak inflation
Economy
Fed worried about weak inflation
Opioid overdoses leading to more ICU admissions, deaths
Health
Opioid overdoses leading to more ICU admissions, deaths
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
June 28, 2017 / 8:50 AM / 2 months ago

BRIEF-NNIT: group company Scales gets order from Danish Health Data Authority

1 Min Read

June 28 (Reuters) - NNIT A/S

* SCALES, AN NNIT GROUP COMPANY WINS AGREEMENT WITH DANISH HEALTH DATA AUTHORITY

* FIRST FIVE YEARS, CONTRACT'S ESTIMATED VALUE WILL REACH A LOWER DOUBLE-DIGIT DKK MILLION AMOUNT

* THE MODERNIZATION OF DATA RECEPTION SYSTEMS TO BE ESTABLISHED, MAINTAINED AND FURTHER DEVELOPED BY SCALES, AN NNIT GROUP COMPANY

* CONTRACT, WHICH WAS SIGNED TODAY, MARKS BEGINNING OF UP TO SEVEN YEARS OF COLLABORATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.