Healthcare
March 27, 2020 / 4:46 PM / in an hour

BRIEF-Nobia says withdraws dividend proposal, temporarily lays off 3,000 employees

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March 27 (Reuters) - Nobia AB:

* NOBIA WITHDRAWS THE DIVIDEND PROPOSAL AND TEMPORARILY LAYS OFF 3,000 EMPLOYEES

* NOBIA SAYS FURTHERMORE, NOBIA HAS INITIATED TEMPORARY LAYOFFS OF APPROXIMATELY 3,000 EMPLOYEES, OF WHICH AROUND 2,300 REFER TO UK

* NOBIA SAYS IN ADDITION, CHAIRMAN OF NOMINATION COMMITTEE HAS INFORMED COMPANY THAT THERE WILL NOT BE ANY PROPOSED INCREASES OF BOARD REMUNERATION.

* NOBIA SAYS FINANCIAL POSITION FOR GROUP REMAINS STABLE WITH AVAILABLE CASH AND UNUSED CREDIT FACILITIES OF APPROXIMATELY SEK 1.3 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Johan Ahlander)

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