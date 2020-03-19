BRIEF-Nobia Updates On Developments Related To The Coronavirus

March 19 (Reuters) - Nobia AB:
* ON CORONAVIRUS: NOBIA IS BEING NEGATIVELY IMPACTED BY GLOBAL SPREAD OF CORONAVIRUS.
* ON CORONAVIRUS: FINANCIAL RISKS RELATED TO SITUATION INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, DISRUPTIONS IN SUPPLY CHAIN AS WELL AS LOWER DEMAND OF KITCHENS AND UNFAVORABLE CURRENCY MOVEMENTS.
* FINANCIAL IMPACT OF VIRUS OUTBREAK, AND RESULTING BUSINESS INTERRUPTIONS, ARE CURRENTLY BEING ASSESSED
* AS OF NOW, SOFTER DEMAND IN RETAIL, AN UNFAVORABLE CURRENCY IMPACT AND LOWER PRODUCTIVITY ARE EXPECTED TO IMPACT Q1 PROFITABILITY NEGATIVELY COMPARED TO SAME PERIOD LAST YEAR.
* CURRENT DEVELOPMENTS INDICATE CONTINUED MARKET VOLATILITY DURING Q2.
* FURTHER COST REDUCTIONS AND REDUCTION OF CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED IN ORDER TO SUSTAIN A HEALTHY CASH FLOW AND BALANCE SHEET WITHIN DEBT/EQUITY TARGET OF 100% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)