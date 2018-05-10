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May 10, 2018 / 12:43 PM / in 2 hours

BRIEF-Noble Energy Announces Agreement To Progress Development Of Alen Natural Gas, Offshore Equatorial Guinea

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Noble Energy Inc:

* NOBLE ENERGY ANNOUNCES AGREEMENT TO PROGRESS DEVELOPMENT OF ALEN NATURAL GAS, OFFSHORE EQUATORIAL GUINEA

* NOBLE ENERGY-EXISTING PRODUCTION,PROCESSING FACILITIES IN PLACE AT ALEN PLATFORM,IN PUNTA EUROPA REQUIRE ONLY MINOR CHANGES TO PRODUCE,PROCESS ALEN GAS

* NOBLE ENERGY INC - SANCTION OF PROJECT IS CONTINGENT UPON FINAL COMMERCIAL AGREEMENTS BEING EXECUTED

* NOBLE ENERGY - ESTIMATES INCREMENTAL 600 BILLION CUBIC FEET OF GROSS NATURAL GAS EQUIVALENT RESOURCES FROM ALEN FIELD ARE RECOVERABLE AS RESULT OF PROJECT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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