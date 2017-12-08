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#Market News
December 8, 2017 / 10:48 PM / in 8 minutes

BRIEF-Noble Energy Says On Dec 7, Co Entered Into Letter Agreement With Wheeling Creek Midstream LLC

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Noble Energy Inc:

* NOBLE ENERGY INC SAYS ON DECEMBER 7, CO ENTERED INTO A LETTER AGREEMENT WITH WHEELING CREEK MIDSTREAM LLC - SEC FILING

* NOBLE ENERGY - DEAL PERMITS CO TO NEGOTIATE WITH CNX GAS COMPANY WITH RESPECT TO POTENTIAL SALE TO CONSOL PARTIES OF CO‘S 50% INTEREST IN CONE GATHERING

* NOBLE ENERGY - CO AND WHEELING CREEK WOULD BE ENTITLED TO TERMINATE PURCHASE AGREEMENT IF TRANSACTIONS HAVE NOT BEEN CONSUMMATED BY DECEMBER 31, 2017

* NOBLE ENERGY INC - LETTER AGREEMENT PERMITS CO TO NEGOTIATE WITH CNX GAS COMPANY AND AFFILIATES WITH RESPECT TO INTEREST IN CONE MIDSTREAM PARTNERS LP

* NOBLE ENERGY - LETTER AGREEMENT PERMITS CO TO DISCUSS, NEGOTIATE TERMINATION OF PURCHASE AGREEMENT IF DEFINITIVE DEALS RELATED TO SALE ARE ENTERED INTO Source text: (bit.ly/2AJAzN5) Further company coverage:

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