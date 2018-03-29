FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 29, 2018 / 8:51 AM / in 8 hours

BRIEF-Nokia Wins GSM-Railway Contract With Polish PKP Polskie Linie Kolejowe

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - NOKIA OYJ:

* PRESS RELEASE NOKIA WINS ITS LARGEST-EVER GSM-RAILWAY CONTRACT WITH POLISH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE TO MODERNIZE CRITICAL COMMUNICATIONS NETWORK

* ‍FIVE-YEAR TURNKEY CONTRACT COVERS DEPLOYMENT OF GSM-R AND MISSION-CRITICAL IP/MPLS AND DWDM OPTICAL NETWORK​

* PROJECT IS MAJORITY FUNDED BY EU, AND COMPLEMENTED BY POLISH STATE FUNDS

* ‍WILL PROVIDE INSTALLATION, COMMISSIONING, 3RD-PARTY INTEGRATION, FIRST-LINE CARE AND MAINTENANCE FOR 13,800 KM OF GSM-R NETWORK​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.