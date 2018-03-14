BRIEF-Noodles & Company Q4 Loss Per Share $0.01

March 14 (Reuters) - Noodles & Co:
* NOODLES & CO ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $112.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $111 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.01 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 0.9% SYSTEM-WIDE
* QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES DOWN 0.9% FOR COMPANY-OWNED RESTAURANTS, DOWN 0.9% FOR FRANCHISE RESTAURANTS
* SEES MODESTLY POSITIVE COMPARABLE RESTAURANT SALES IN 2018
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $10.0 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04, REVENUE VIEW $461.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: