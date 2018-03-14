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March 14, 2018 / 8:14 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Noodles & Company Q4 Loss Per Share $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Noodles & Co:

* NOODLES & CO ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.01

* Q4 REVENUE $112.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $111 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.01 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 REVENUE $440 MILLION TO $450 MILLION

* QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 0.9% SYSTEM-WIDE

* QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES DOWN 0.9% FOR COMPANY-OWNED RESTAURANTS, DOWN 0.9% FOR FRANCHISE RESTAURANTS

* SEES MODESTLY POSITIVE COMPARABLE RESTAURANT SALES IN 2018

* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $10.0 MILLION

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04, REVENUE VIEW $461.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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