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March 15, 2018 / 1:26 PM / in 15 hours

BRIEF-Norbord To Temporarily Suspend Production At Its 100 Mile House, BC Mill

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Norbord Inc:

* NORBORD TO TEMPORARILY SUSPEND PRODUCTION AT ITS 100 MILE HOUSE, BC MILL

* NORBORD TO TEMPORARILY SUSPEND PRODUCTION AT ITS 100 MILE HOUSE, BC MILL

* NORBORD INC - ‍NORBORD CURRENTLY EXPECTS SUSPENSION TO COMMENCE ON OR ABOUT MAY 14, 2018 AND TO CONTINUE FOR ABOUT 1 MONTH​

* NORBORD - ESTIMATES CURTAILMENT WILL NEGATIVELY IMPACT Q2 FINANCIAL RESULTS BY ABOUT $5 MILLION

* NORBORD INC - ‍SHORTAGE OF WOOD WILL CAUSE IT TO TEMPORARILY SUSPEND PRODUCTION AT ORIENTED STRAND BOARD MILL IN 100 MILE HOUSE, BRITISH COLUMBIA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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