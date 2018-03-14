FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 14, 2018 / 12:25 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Nordic Capital to buy online banking payments provider Trustly

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) -

* NORDIC CAPITAL SAYS TO ACQUIRE TRUSTLY

* TRUSTLY SAYS LARGEST SHAREHOLDER BRIDGEPOINT DEVELOPMENT CAPITAL WILL DISPOSE OF ITS FULL EQUITY INTEREST IN TRUSTLY BUT MANAGEMENT, FOUNDERS AND INVESTMENT COMPANY ALFVÉN & DIDRIKSON WILL REMAIN SIGNIFICANT SHAREHOLDERS IN THE COMPANY

* NORDIC CAPITAL SAYS WILL SUPPORT TRUSTLY IN ITS AMBITION TO BECOME THE LEADING GLOBAL ONLINE BANKING PAYMENTS PROVIDER

* CITI ACTED AS EXCLUSIVE FINANCIAL ADVISER TO THE SHAREHOLDERS OF TRUSTLY

* PARTIES HAVE AGREED TO NOT DISCLOSE ANY FINANCIAL DETAILS

* IN 2017, NORDIC CAPITAL FUND VIII SOLD SWEDISH PAYMENT PLATFORM BAMBORA AFTER THREE YEARS OF OWNERSHIP

Source text for Eikon: (Reporting by Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.