BRIEF-Nordic Capital to buy online banking payments provider Trustly

March 14 (Reuters) -
* TRUSTLY SAYS LARGEST SHAREHOLDER BRIDGEPOINT DEVELOPMENT CAPITAL WILL DISPOSE OF ITS FULL EQUITY INTEREST IN TRUSTLY BUT MANAGEMENT, FOUNDERS AND INVESTMENT COMPANY ALFVÉN & DIDRIKSON WILL REMAIN SIGNIFICANT SHAREHOLDERS IN THE COMPANY
* NORDIC CAPITAL SAYS WILL SUPPORT TRUSTLY IN ITS AMBITION TO BECOME THE LEADING GLOBAL ONLINE BANKING PAYMENTS PROVIDER
* CITI ACTED AS EXCLUSIVE FINANCIAL ADVISER TO THE SHAREHOLDERS OF TRUSTLY
* PARTIES HAVE AGREED TO NOT DISCLOSE ANY FINANCIAL DETAILS
* IN 2017, NORDIC CAPITAL FUND VIII SOLD SWEDISH PAYMENT PLATFORM BAMBORA AFTER THREE YEARS OF OWNERSHIP
Source text for Eikon: (Reporting by Stockholm Newsroom)