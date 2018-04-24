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April 24, 2018 / 8:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Nordic Semiconductor raises $103 million in share issue

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Nordic Semiconductor ASA:

* PRIVATE PLACEMENT OF NOK 815 MILLION ($103.18 MILLION)

* PRIVATE PLACEMENT RECEIVED STRONG INTEREST FROM NORWEGIAN AND INTERNATIONAL HIGH QUALITY INVESTORS, AND WAS SUCCESSFULLY COMPLETED AT AN OFFER PRICE OF NOK 50.00

* NORDIC SEMI: PROCEEDS WILL BE EMPLOYED TO SUPPORT REQUIREMENTS FOR HIGHER WORKING CAPITAL, SUPPLY CHAIN ENHANCEMENTS, RAMP TOWARDS NEW TIER 1 CUSTOMERS, AND CONTINUE INVESTMENTS TO EXPAND PRODUCT PORTFOLIO AND INTO GROWTH IN EXISTING AND FUTURE OPPORTUNITIES

* RETAINED ABG SUNDAL COLLIER ASA AND DNB MARKETS, A PART OF DNB BANK ASA AS JOINT BOOKRUNNERS Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 7.8991 Norwegian crowns) (Reporting By Terje Solsvik)

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