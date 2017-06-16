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BRIEF-Nordicom updates on restructuring of Park Street Nordicom
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June 16, 2017 / 11:16 AM / 2 months ago

BRIEF-Nordicom updates on restructuring of Park Street Nordicom

1 Min Read

June 16 (Reuters) - NORDICOM A/S:

* ‍HAVE NOW RECEIVED FINALISED TERM SHEETS FOR REFINANCING AND RESTRUCTURING OF EXISTING FACILITIES INTO LONG TERM DEBT FROM ALL KEY FINANCIAL CREDITORS​

* ‍THIS CREDITOR GROUP REPRESENTS 81% OF EXISTING DEBT​

* ‍THERE REMAIN SOME UNCERTAINTIES WITH CREDITORS REPRESENTING 5% OF DEBT WHERE DISCUSSIONS ARE ONGOING AND WITH RESPECT TO FINAL INTERNAL CREDIT COMMITTEE APPROVALS OF KEY CREDITORS​

* AS STATED IN 2016 ANNUAL REPORT, 14% OF TOTAL FINANCIAL DEBT WAS RENEGOTIATED IN Q1 2017

* RESULT OF NEGOTIATIONS IS IN LINE WITH EBVAT EXPECTATIONS FOR 2017 OUTLINED IN 2016 ANNUAL REPORT AND EXPECTED TIMELINE FOR CONCLUDING RESTRUCTURING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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