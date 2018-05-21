BRIEF-Nordson Corp Reports Q2 Adj Shr $1.56

May 21 (Reuters) - Nordson Corp:
* NORDSON CORPORATION REPORTS RECORD SECOND QUARTER SALES, OPERATING PROFIT, DILUTED EARNINGS PER SHARE, AND EBITDA
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.43 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES Q3 2018 SALES IN RANGE OF UP 1 PERCENT TO DOWN 3 PERCENT
* BACKLOG FOR QUARTER ENDED APRIL 30, 2018 WAS ABOUT $460 MILLION, AN INCREASE OF 11 PERCENT COMPARED TO THE SAME PERIOD A YEAR AGO
* EXPECT TO GENERATE TOTAL COMPANY ORGANIC SALES GROWTH IN LOW SINGLE-DIGITS ON A FULL YEAR BASIS FOR FISCAL 2018
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.91 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: