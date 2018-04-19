BRIEF-Nordstrom Says Co-President Blake Nordstrom's 2017 Total Compensation Was $5.6 Mln Vs $5.8 Mln

April 19 (Reuters) - Nordstrom Inc:
* NORDSTROM INC SAYS CO-PRESIDENT BLAKE W. NORDSTROM’S 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $5.6 MILLION VERSUS $5.8 MILLION IN 2016 – SEC FILING
* NORDSTROM INC SAYS CO-PRESIDENT PETER E. NORDSTROM’S 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $5.65 MILLION VERSUS $5.84 MILLION IN 2016 – SEC FILING
* NORDSTROM INC SAYS CO-PRESIDENT ERIK B. NORDSTROM'S 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $5.6 MILLION VERSUS $5.8 MILLION IN 2016 – SEC FILING Source text: (bit.ly/2vqqMKR) Further company coverage: