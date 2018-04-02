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April 2, 2018 / 6:21 PM / a day ago

BRIEF-Norsk Hydro says acquisition of Arconic's extrusion plants in Brazil completed

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Norsk Hydro ASA:

* NORSK HYDRO SAYS ‍ACQUISITION OF ARCONIC’S EXTRUSION PLANTS IN BRAZIL COMPLETED, STRENGTHENING HYDRO’S DOWNSTREAM POSITION IN BRAZIL

* THE TWO EXTRUSION PLANTS IN UTINGA AND TUBARÃO IN SOUTHERN BRAZIL HAVE MORE THAN 600 EMPLOYEES IN TOTAL, ONE CASTHOUSE, SEVEN EXTRUSION PRESSES RANGING FROM 7 TO 14 INCHES, AND VALUE-ADDED CAPABILITIES.

* UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, THE PRICE INCLUDES A CASH PAYMENT FROM HYDRO OF USD 10 MILLION, SUBJECT TO WORKING CAPITAL AND OTHER ADJUSTMENTS.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Joachim Dagenborg)

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