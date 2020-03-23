Healthcare
March 23, 2020 / 6:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Norske Skog: Operational update due to coronavirus

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Norske Skog ASA:

* SO FAR, CO’S BUSINESS UNITS OPERATE AS NORMAL EXCEPT FOR GOLBEY MILL

* GOLBEY MILL CEASED PRODUCTION AT ONE OF ITS PAPER MACHINES DUE TO ONE CONFIRMED CASE OF CORONAVIRUS

* SKOGN MILL HAS ALREADY GIVEN 50 EMPLOYEES NOTICE OF TEMPORARY LAYOFF DUE TO REDUCED OPERATIONAL CAPACITY AS A RESULT OF LOCAL RESTRICTIONS DUE TO CORONA SITUATION

* LENGTH AND FINANCIAL CONSEQUENCES OF THIS STOP IS CURRENTLY UNCERTAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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