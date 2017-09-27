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BRIEF-North Media: FK Distribution enters into a distribution contract with Coop
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September 27, 2017 / 1:18 PM / 23 days ago

BRIEF-North Media: FK Distribution enters into a distribution contract with Coop

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - North Media A/S

* FK DISTRIBUTION ENTERS INTO A DISTRIBUTION CONTRACT WITH COOP FOR 2018 AND 2019. THIS SUPPORTS THE GROUP’S EXPECTATIONS OF CONSIDERABLY IMPROVED EARNINGS IN 2018 EVEN FURTHER.

* ‍CONTRACT IS EFFECTIVE FROM 1 JANUARY 2018 AND IS FOR YEARS 2018 AND 2019.​

* ‍FOR 2017, CO STILL EXPECTS GROUP REVENUE TO BE BETWEEN DKK 860 MILLION - DKK 890 MILLION

* ‍FOR 2017, CO STILL EXPECTS EBIT BEFORE SPECIAL ITEMS TO RANGE BETWEEN A NEGATIVE DKK 20 MILLION AND DKK 0​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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