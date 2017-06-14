FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-NORTH WEST COMPANY INC Q1 EARNINGS PER SHARE C$0.17
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
WORLD
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
June 14, 2017 / 4:37 PM / 2 months ago

BRIEF-NORTH WEST COMPANY INC Q1 EARNINGS PER SHARE C$0.17

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - North West Company Inc

* THE NORTH WEST COMPANY INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER EARNINGS AND A QUARTERLY DIVIDEND

* Q1 SALES C$476.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW C$470.8 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE C$0.17

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.33 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍EXCLUDING FOREIGN EXCHANGE IMPACT, QTRLY CONSOLIDATED SALES INCREASED 7.5% AND WERE UP 2.0% ON A SAME STORE BASIS​

* QTRLY ‍FOOD SALES INCREASED 8.6% AND WERE UP 2.1% ON A SAME STORE BASIS​

* NORTH WEST COMPANY SEES 2017 NET CAPITAL EXPENDITURES, EXCLUSIVE OF ROADTOWN WHOLESALE TRADING, NORTH STAR AIR ACQUISITIONS TO BE IN $80.0 MILLION RANGE Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.