Healthcare
March 26, 2020 / 1:10 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Northbridge Industrial Services Says Manufacturing Supply Chains Holding Up Well

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Northbridge Industrial Services PLC :

* COVID-19 UPDATE

* COMBINATION OF COVID-19 AND DOWNTURN IN OIL PRICE IS BEGINNING TO IMPACT INDUSTRY BASE,

* IT IS TOO EARLY TO TELL WHAT LONG-TERM IMPACT ON INDUSTRY WILL BE

* ENERGY DEMAND IS LIKELY TO BE LOWER FOR REST OF 2020 AND THIS MAY IMPACT ON GROUP REVENUES

* MANUFACTURING SUPPLY CHAINS ARE CURRENTLY HOLDING UP WELL.

* UNABLE TO PROVIDE MORE EXPLICIT GUIDANCE ON TRADING, AT THIS POINT IN TIME, FOR CURRENT FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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