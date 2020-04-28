BRIEF-Northern Star Resources Says Gold Sold In March Quarter Of 239,031Oz

April 28 (Reuters) - Northern Star Resources Ltd:
* GOLD SOLD IN MARCH QUARTER OF 239,031OZ AT AN AISC OF A$1,590/OZ
* AT JUNDEE, A$22M MILL EXPANSION TO 2.7MTPA ON TRACK FOR COMMISSIONING IN JUNE QUARTER
* AT POGO, THERE HAVE BEEN 6 CONFIRMED CASES OF COVID-19, ALL OF WHOM HAVE RECOVERED
* AT 31 MARCH, CO HAD DRAWN CORPORATE DEBT TOTALLING A$700 MILLION
* KALGOORLIE OPERATIONS POISED FOR STRONGER JUNE QUARTER AS WORKFORCE STABILISES
* CASH, BULLION AND INVESTMENTS AT 31 MARCH TOTALLED A$551 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: