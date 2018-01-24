FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Davos
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
Future Of Money
#Market News
January 24, 2018 / 12:53 PM / in 3 hours

BRIEF-Northern Trust Corp Posts Q4 Earnings $1.51/Shr

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Northern Trust Corp:

* ORATION REPORTS FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* FOURTH QUARTER NET INCOME PER DILUTED COMMON SHARE OF $1.51

* QTRLY NET INTEREST INCOME ON FTE BASIS $396 MILLION VERSUS $329.3 MILLION

* QTRLY REVENUE ON FTE BASIS WAS $1,440.5 MILLION VERSUS $1,246.4 MILLION

* QTRLY RETURN ON AVERAGE COMMON EQUITY WAS 15.1 PERCENT COMPARED TO 11.9 PERCENT

* AT QUARTER-END, TOTAL ASSETS UNDER MANAGEMENT $1,161.0 BILLION VERSUS $1,125.1 BILLION AT Q3 END

* AT QUARTER-END, ‘ADVANCED APPROACH’ COMMON EQUITY TIER 1 RATIO 13.5 PERCENT VERSUS 13.3 PERCENT AT Q3-END

* IN Q4 2017 CO REPORTED $53.1 MILLION BENEFIT FOR INCOME TAXES AS A RESULT OF TAX CUT AND JOBS ACT ‍​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.31, REVENUE VIEW $1.41 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.