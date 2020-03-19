Healthcare
March 19, 2020 / 11:42 AM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-Northwest Healthcare Properties Says Taking Steps To Increase Liquidity, Conserve Cash

1 Min Read

March 19 (Reuters) - NorthWest Healthcare Properties REIT :

* NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST COMMENTS ON COVID-19 IMPACT, IMPLEMENTATION OF NCIB AND $380 MILLION OF LIQUIDITY

* NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT - TAKING STEPS TO INCREASE LIQUIDITY, CONSERVE CASH

* NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT - TO MAKE A NORMAL COURSE ISSUER BID FOR A PORTION OF ITS UNITS

* NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT - REIT’S NCIB IS EXPECTED TO BE FOR UP TO 10% OF ITS PUBLIC FLOAT Source text for Eikon: Further company coverage:

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