FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Integrated Telecommunications Services
January 15, 2018 / 10:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Norway Telecoms regulator plans new regulation of broadband markets

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Telenor Asa:

* NORWAY TELECOMS REGULATOR: PLANS NEW REGULATION OF BROADBAND MARKETS

* NORWAY TELECOMS REGULATOR: NEW REGULATION TO PREPARE GROUND FOR UPGRADE OF TELENOR‘S COPPER NETWORK; ALLOW MORE FIRMS TO OFFER SIGNIFICANTLY HIGHER BROADBAND SPEED

* NORWAY TELECOMS REGULATOR: TELENOR MUST STILL PROVIDE ACCESS TO ITS COPPER AND FIBER ACCESS NETWORKS ON NON-DISCRIMINATORY TERMS Source text (in Norwegian):

here%C3%A5ndsmarkedene Further company coverage: (Reporting By Ole Petter Skonnord)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.