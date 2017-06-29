FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-‍Norwegian Air Shuttle sells 4.7 mln shares in ​Norwegian Finans Holding
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
U.S.
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 29, 2017 / 6:00 AM / 2 months ago

BRIEF-‍Norwegian Air Shuttle sells 4.7 mln shares in ​Norwegian Finans Holding

1 Min Read

June 29 (Reuters) - NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

* ‍NORWEGIAN AIR SHUTTLE SELLS 4.7 MILLION SHARES IN NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA ​

* EXPIRATION DATE OF CASH SETTLED TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT IS 29TH OF JUNE 2018.

* TRANSACTION UNDER A CASH SETTLED TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT WITH DANSKE BANK AS COUNTERPARTY AT NOK 76.75 PER SHARE​

* AFTER TRANSACTION NORWEGIAN AIR SHUTTLE HOLDS VOTING RIGHTS FOR 32.6 MILLION SHARES IN NOFI, CONSTITUTING 17.5 PERCENT OF ISSUED SHARE CAPITAL

* NORWEGIAN AIR SHUTTLE ALSO HOLDS ECONOMIC INTEREST IN 37.3 MILLION SHARES, CONSTITUTING 20 PERCENT OF SHARE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.