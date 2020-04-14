Healthcare
April 14, 2020 / 6:36 AM / in an hour

BRIEF-Norwood Systems Says No Significant Impact On Performance By Covid-19

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Norwood Systems Ltd:

* FINANCIAL OR OPERATIONAL PERFORMANCE HAS NOT BEEN SIGNIFICANTLY IMPACTED BY COVID-19 PANDEMIC

* UNCERTAINTY IN RELATION TO WHETHER AND TO WHAT EXTENT NEGOTIATION OF NEW TELCO PARTNERSHIPS MAY BE IMPACTED BY COVID-19 PANDEMIC

* WITHDRAWS ALL EARNINGS GUIDANCE INCLUDING REVENUE FORECASTS AS ANNOUNCED ON 4 MARCH 2020

* UNCERTAINTY TO WHAT EXTENT REVENUES FROM EXISTING PARTNERSHIPS WILL SLOW OVER PERIOD OF PANDEMIC & POSSIBLY FOR SOME TIME AFTER

* ALSO WITHDRAWS TIMING GUIDANCE FOR CO’S EXPECTATIONS ON PROGRESSING NEGOTIATION OF NEW TELCO PARTNERSHIPS ANNOUNCED ON 3 FEB Source text for Eikon: Further company coverage:

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