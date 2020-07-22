Company News
July 22, 2020 / 4:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NOS H1 Net Profit Down 61.2% YoY

1 Min Read

July 22 (Reuters) - NOS SGPS SA:

* H1 EBITDA 310.6 MILLION EUROS VERSUS 331.4 MILLION EUROS REPORTED YEAR AGO

* H1 NET PROFIT 35.0 MILLION EUROS VERSUS 90.2 MILLION EUROS REPORTED YEAR AGO

* TOTAL REVENUE GENERATING UNITS 9.76 BILLION SERVICES AT END-JUNE VERSUS 9.54 BILLION SERVICES YEAR AGO

* H1 OPERATING REVENUES 666.6 MILLION EUROS VERSUS 721.5 MILLION EUROS REPORTED YEAR AGO

* CEO NOS SAYS COVID-19 IMPACT INTENSIFIED IN THE SECOND QUARTER DUE TO LOCKDOWN DECREED BY THE AUTHORITIES Source text for Eikon: bit.ly/30EOL5g Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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