Healthcare
May 15, 2020 / 9:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NovaBay Pharmaceuticals Says Entered Second Amendment To Certain Promissory Note

1 Min Read

May 15 (Reuters) - NovaBay Pharmaceuticals Inc:

* NOVABAY PHARMACEUTICALS- ON MAY 14, CO ENTERED INTO SECOND AMENDMENT TO THAT CERTAIN PROMISSORY NOTE, DATED FEB 27, 2019 PAYABLE TO PIONEER PHARMA

* NOVABAY PHARMACEUTICALS- INTEREST PAYMENT WAS AMENDED FROM PAYMENT OF $300,000 TO DELIVERY OF 65,178 UNITS OF NEUTROPHASE TO PIONEER PHARMA

* NOVABAY PHARMACEUTICALS- IS PREPAYING THE $ 1MLN PRINCIPAL BALANCE OF NOTE USING PROCEEDS RAISED THROUGH CERTAIN ATM EQUITY OFFERINGS DATED APRIL 27 Source text: (bit.ly/3bEbh1I) Further company coverage:

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