Healthcare
March 12, 2020 / 7:20 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Novacyt Expects Increase In Number Of NHS Hospitals Purchasing Primerdesign's COVID-19 Test

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Novacyt SA:

* CORONAVIRUS TEST UPDATE

* HAS INVESTED IN A SIGNIFICANT INCREASE IN MANUFACTURING CAPACITY TO SUPPORT GROWING DEMAND FOR ITS COVID-19 TEST.

* PRIMERDESIGN SOLD AND RECEIVED ORDERS FOR OVER £2.3 MILLION (EUR 2.6 MILLION) OF ITS CE-MARK AND RESEARCH USE ONLY (RUO) COVID-19 TESTS

* COMPANY CANNOT PREDICT SALES WITH ANY CERTAINTY AS PIPELINE CONTINUES TO CHANGE DAILY

* REPORTS COMPLETION OF A FORMAL EVALUATION OF ITS COVID-19 TEST BY PUBLIC HEALTH ENGLAND (PHE) AND IS VERY SATISFIED WITH PERFORMANCE ASSESSMENT OF ITS TEST

* NOVACYT SA SAYS EXPECTS TO SEE AN INCREASE IN NUMBER OF NHS HOSPITALS PURCHASING PRIMERDESIGN’S COVID-19 TEST Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below