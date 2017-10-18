BRIEF-Novacyt raises 9.7 million euros in conditional capital increase

Oct 18 (Reuters) - NOVACYT SA:
* NOVACYT: PROPOSED ADMISSION TO TRADING ON AIM AND SUCCESSFUL CONDITIONAL CAPITAL RAISE OF €9.7 MILLION
* ADMISSION OF THE SHARES IS EXPECTED TO BECOME EFFECTIVE ON EURONEXT GROWTH PARIS ON 19 OCTOBER 2017
* UNCONDITIONAL DIRECT SUBSCRIPTION OF 7,687,989 NEW SHARES
* UNCONDITIONAL DIRECT SUBSCRIPTION OF 7,687,989 NEW SHARES
* BALANCE OF SUBSCRIPTION SHARES AND ALL PLACING SHARES TO BE ISSUED ON 1 NOVEMBER 2017
* AIM ADMISSION BECOME EFFECTIVE AND DEALINGS IN ENLARGED SHARE CAPITAL START ON AIM ON NOV 1 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)