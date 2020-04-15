BRIEF-Novacyt S.A. Says Signed Manufacturing Partnership Agreements For Its Covid-19 Test

April 15 (Reuters) - Novacyt SA:
* NOVACYT S.A. - MANUFACTURING AND RESEARCH AND DEVELOPMENT UPDATE FOR COVID-19 TEST
* NOVACYT SA - IS WORKING TO FURTHER INCREASE MANUFACTURING CAPACITY
* NOVACYT SA - HAS SIGNED MANUFACTURING PARTNERSHIP AGREEMENTS WITH BIOPHARMA PROCESS SERVICES LTD AND BIOFORTUNA LIMITED
* NOVACYT SA - EXPECTS, OVER NEXT THREE MONTHS, TO INCREASE PRODUCTION OF TEST TO ABOUT EIGHT MILLION TESTS PER MONTH
* NOVACYT SA - IS ALSO IN DISCUSSIONS WITH FURTHER POTENTIAL UK-BASED MANUFACTURING PARTNERS
* NOVACYT SA - IS ALSO EXPANDING ITS KEY RAW MATERIAL SUPPLIER BASE FOR ITS COVID-19 TEST
* NOVACYT SA - EXPECTS TO HAVE NEW EXTRACTION TECHNOLOGY AVAILABLE TO LAUNCH IN MAY 2020
* NOVACYT SA - GOT EMERGENCY USE APPROVAL FOR TEST FROM FEDERAL DRUG AGENCY OF SAUDI ARABIA
* NOVACYT SA - GOT EMERGENCY USE APPROVAL FOR TEST FROM NATIONAL AGENCY OF DRUG AND FOOD CONTROL OF REPUBLIC OF INDONESIA
* NOVACYT SA - ALSO RECEIVED IMPORT APPROVAL FROM DRUGS CONTROLLER GENERAL OF INDIA Source text for Eikon: Further company coverage: