Switzerland Market Report
April 17, 2019 / 12:34 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis AG Says Avexis Data Reinforce Effectiveness Of Zolgensma In Treating SMA Type 1

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April 16 (Reuters) - Novartis AG:

* AVEXIS DATA REINFORCE EFFECTIVENESS OF ZOLGENSMA® IN TREATING SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) TYPE 1

* AVEXIS DATA REINFORCE EFFECTIVENESS OF ZOLGENSMA® IN TREATING SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) TYPE 1

* INTERIM AVEXIS DATA FROM PHASE 3 STR1VE TRIAL OF ZOLGENSMA IN SPINAL MUSCULAR ATROPHY TYPE 1 SHOWED PROLONGED EVENT-FREE SURVIVAL

* INTERIM DATA FROM PHASE 3 STR1VE TRIAL OF ZOLGENSMA ALSO SHOWED EARLY AND RAPID INCREASE IN CHOP-INTEND SCORES

* INTERIM DATA FROM PHASE 3 STR1VE TRIAL OF ZOLGENSMA ALSO SHOWED SIGNIFICANT MILESTONE ACHIEVEMENT COMPARED TO UNTREATED NATURAL HISTORY Source text for Eikon: Further company coverage:

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