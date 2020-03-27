Healthcare
March 27, 2020 / 1:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis AG Says Avexis Receives Positive CHMP Opinion For Zolgensma®, Only Gene Therapy For Spinal Muscular Atrophy (SMA)

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Novartis AG:

* SAYS AVEXIS RECEIVES POSITIVE CHMP OPINION FOR ZOLGENSMA®, ONLY GENE THERAPY FOR SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA)

* SAYS ZOLGENSMA® (ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC), A ONE-TIME ADMINISTERED GENE THERAPY, HAS BEEN RECOMMENDED FOR EUROPEAN COMMISSION (EC) CONDITIONAL APPROVAL FOR PATIENTS WITH SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) AND A CLINICAL DIAGNOSIS OF TYPE 1 OR SMA PATIENTS WITH UP TO THREE COPIES OF SMN2 GENE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Thomas Escritt)

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