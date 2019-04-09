Switzerland Market Report
April 9, 2019 / 5:08 AM / in 2 hours

BRIEF-Novartis Aims For Strong Dividend, No Adjustment For Alcon Spin-Off

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Novartis Ag:

* CONTINUES TRANSFORMATION INTO A LEADING MEDICINES COMPANY WITH COMPLETION OF ALCON SPIN-OFF

* NOVARTIS PLANS TO PAY A STRONG AND GROWING ANNUAL DIVIDEND, FROM CHF 2.85 PER SHARE PAID IN 2019, WITH NO ADJUSTMENT FOR ALCON SPIN-OFF

* SHARE BUYBACK OF UP TO USD 5 BILLION ANNOUNCED IN JUNE 2018 EXPECTED TO BE COMPLETED IN 2019

* SUCCESSFUL EXECUTION OF ALCON SPIN-OFF ALLOWS NOVARTIS TO FULLY FOCUS ITS CAPITAL ALLOCATION AND MANAGEMENT ATTENTION ON MEDICINES

* SHARE BUYBACKS WILL CONTINUE TO BE PART OF MIX TO CREATE SHAREHOLDER VALUE, WITH USD 0.8 BILLION OF AN UP TO USD 5 BILLION COMMITMENT COMPLETED IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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