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October 10, 2018 / 9:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis Announces Data From Trial To Show Superior Efficacy Of Gilenya Over Copaxone In Patients With Relapsing Remitting Multiple Sclerosis

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS ANNOUNCES NEW DATA FROM THE FIRST DIRECT HEAD-TO-HEAD TRIAL TO DEMONSTRATE SUPERIOR EFFICACY OF GILENYA® OVER COPAXONE® IN PATIENTS WITH RELAPSING REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS

* SAYS DATA SHOW THAT GILENYA 0.5MG MET ITS PRIMARY ENDPOINT OF SIGNIFICANTLY REDUCING ANNUALIZED RELAPSE RATE COMPARED TO COPAXONE

* SAFETY OF GILENYA OBSERVED IN ASSESS ACROSS BOTH DOSES WAS CONSISTENT WITH KNOWN SAFETY PROFILE OF DRUG Source text for Eikon: Further company coverage:

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