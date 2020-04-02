Healthcare
April 2, 2020 / 2:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Novartis Announces Mutual Agreement To Terminate Sale Of Sandoz Us Generic Oral Solids, Dermatology Portfolio To Aurobindo

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS ANNOUNCES MUTUAL AGREEMENT TO TERMINATE SALE OF SANDOZ US GENERIC ORAL SOLIDS, DERMATOLOGY PORTFOLIO TO AUROBINDO

* NOVARTIS AG SAYS DECISION WAS TAKEN AS APPROVAL FROM U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION FOR TRANSACTION WAS NOT OBTAINED WITHIN ANTICIPATED TIMELINES.

* NOVARTIS AG - SANDOZ WILL CONTINUE TO OPERATE ITS ORAL SOLIDS AND DERMATOLOGY BUSINESS AS PART OF THE SANDOZ US BUSINESS

* NOVARTIS AG SAYS DECISION WAS TAKEN AS APPROVAL FROM U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION FOR TRANSACTION WAS NOT OBTAINED WITHIN ANTICIPATED TIMELINES Source text for Eikon: Further company coverage:

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