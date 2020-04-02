BRIEF-Novartis Announces Mutual Agreement To Terminate Sale Of Sandoz Us Generic Oral Solids, Dermatology Portfolio To Aurobindo

April 1 (Reuters) - Novartis AG:
* NOVARTIS ANNOUNCES MUTUAL AGREEMENT TO TERMINATE SALE OF SANDOZ US GENERIC ORAL SOLIDS, DERMATOLOGY PORTFOLIO TO AUROBINDO
* NOVARTIS AG SAYS DECISION WAS TAKEN AS APPROVAL FROM U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION FOR TRANSACTION WAS NOT OBTAINED WITHIN ANTICIPATED TIMELINES.
* NOVARTIS AG - SANDOZ WILL CONTINUE TO OPERATE ITS ORAL SOLIDS AND DERMATOLOGY BUSINESS AS PART OF THE SANDOZ US BUSINESS
* NOVARTIS AG SAYS DECISION WAS TAKEN AS APPROVAL FROM U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION FOR TRANSACTION WAS NOT OBTAINED WITHIN ANTICIPATED TIMELINES Source text for Eikon: Further company coverage: