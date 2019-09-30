Switzerland Market Report
September 30, 2019 / 5:21 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis Announces Positive Results From Phase III Iridium Asthma Study

1 Min Read

Sept 30 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM PHASE III IRIDIUM STUDY OF INHALED COMBINATION QVM149 IN PATIENTS WITH UNCONTROLLED ASTHMA

* ONCE-DAILY QVM149 DEMONSTRATED STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN LUNG FUNCTION VERSUS QMF149, MEETING PRIMARY ENDPOINT

* IRIDIUM IS LARGEST STUDY IN PHASE III PLATINUM CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM, WHICH EVALUATES INHALED COMBINATIONS QVM149 AND QMF149

* SUPERIOR IMPROVEMENT IN LUNG FUNCTION WAS ACHIEVED IN ASTHMA PATIENTS WHO WERE UNCONTROLLED ON TREATMENT WITH A LONG-ACTING BETA AGONIST/INHALED CORTICOSTEROID Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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