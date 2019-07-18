BRIEF-Novartis CEO Says U.S. Gov't Policy Environment Very Fluid

July 18 (Reuters) - Novartis AG:
* NOVARTIS CEO SAYS PLANS TO INITIATE DISCUSSIONS WITH FDA OVER INTRATHECAL ADMINISTRATION OF ZOLGENSMA LATER THIS YEAR
* NOVARTIS CFO SAYS PROFITABILITY BENEFITED IN H1 FROM VALSARTAN SUPPLY SHORTAGE
* NOVARTIS CEO SAYS U.S. GOVERNMENT POLICY ENVIRONMENT “VERY FLUID” REGARDING DRUG PRICING AFTER TRUMP ADMINISTRATION DROPS REBATE RULE
* NOVARTIS DRUG DIVISION CHIEF SAYS CONFIDENT ABOUT MS DRUG MAYZENT’S LONGTERM POTENTIAL, BUT SAYS ‘THIS YEAR IS ALL ABOUT EDUCATION” AND IDENTIFYING PATIENTS Further company coverage: (Reporting by John Miller)