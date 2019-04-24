April 24 (Reuters) - Novartis AG:
* CEO SAYS APPROVAL OF ZOLGENSMA GENE THERAPY “ON TRACK” FOR MAY, TAKING ICER REVIEW INTO ACCOUNT WHEN DECIDING ON PRICE
* CEO SAYS FOCUS IS TO TRANSFORM SANDOZ UNDER NEW LEADER, CONTINUE TO MAKE IT AUTONOMOUS WITHIN NOVARTIS
* CEO SAYS LEGAL DISPUTE WITH AMGEN BASED ON “DIFFERENT UNDERSTANDINGS”, HOPES TO COME TO A CONCLUSION IN THE COMING YEARS; “IN THE MEANTIME, IT’S BUSINESS AS USUAL”
* CEO SAYS SANDOZ EXITING PARTS OF AFRICA WHERE COMPANY IS NOT POSITIONED TO COMPETE
* CEO SAYS DOES NOT EXPECT DEATH IN ZOLGENSMA TRIAL TO IMPACT FDA REGULATORY DECISION
* CEO SAYS DEATH HAPPENED IN DECEMBER, JANUARY TIME FRAME, DECISION FROM AUTHORITIES WAS ‘NO CHANGE’ TO CLINICAL TRIAL
* CEO SAYS CHILD DEATH IN ZOLGENSMA TRIAL DOES NOT CHANGE SAFETY PROFILE OF ZOLGENSMA
* CEO SAYS GOAL IS TO FOCUS ON BOLT-ON M&A
* CEO SAYS WRITEOFF OF EMA401 MOLECULE WAS MAIN DRIVER OF Q1 IMPAIRMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Miller)