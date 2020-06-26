Healthcare
June 26, 2020 / 11:47 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis: Cosentyx Gets Positive CHMP Opinion For Pediatric Psoriasis

1 Min Read

June 26 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS COSENTYX® GAINS POSITIVE CHMP OPINION FOR PEDIATRIC PSORIASIS, REINFORCING ESTABLISHED EFFICACY AND SAFETY PROFILE

* CHMP OPINION BASED ON TWO PHASE III STUDIES SHOWING COSENTYX PROVIDES FAST AND STRONG SKIN CLEARANCE AND SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN QUALITY OF LIFE(1)

* EMA CHMP POSITIVE OPINION PAVES WAY FOR COSENTYX(®) TO BECOME A FIRST-LINE SYSTEMIC TREATMENT IN PEDIATRIC PSORIASIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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