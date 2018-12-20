Switzerland Market Report
December 20, 2018 / 2:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis - Endocyte Shareholders Approve Merger Agreement

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Novartis AG:

* ENDOCYTE STOCKHOLDERS APPROVE MERGER AGREEMENT WITH NOVARTIS AG

* NOVARTIS AG WILL ACQUIRE ENDOCYTE FOR $24 PER SHARE, OR A TOTAL EQUITY VALUE OF APPROXIMATELY $2.1 BILLION, IN CASH

* APPROXIMATELY 99.8% OF VOTES CAST AT MEETING VOTED TO APPROVE ADOPTION OF MERGER AGREEMENT, REPRESENTING APPROXIMATELY 69.5% OF ENDOCYTE’S OUTSTANDING COMMON STOCK

* SUBJECT TO SATISFACTION OF CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, PROPOSED MERGER IS EXPECTED TO CLOSE ON OR ABOUT DECEMBER 21, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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