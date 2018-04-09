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April 9, 2018 / 4:54 AM / in 7 hours

BRIEF-Novartis Enters Agreement To Acquire AveXis For $8.7 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS ENTERS AGREEMENT TO ACQUIRE AVEXIS INC. FOR USD 8.7 BN TO TRANSFORM CARE IN SMA AND EXPAND POSITION AS A GENE THERAPY AND NEUROSCIENCE LEADER

* NOVARTIS ENTERS AGREEMENT TO ACQUIRE AVEXIS INC. FOR USD 8.7 BN TO TRANSFORM CARE IN SMA AND EXPAND POSITION AS A GENE THERAPY AND NEUROSCIENCE LEADER

* NOVARTIS AG- ‍ASSUMING MID 2018 COMPLETION, ACQUISITION IMPACT WOULD BE SLIGHTLY NEGATIVE TO CORE OPERATING INCOME IN 2018 AND 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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