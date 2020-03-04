Healthcare
March 4, 2020 / 7:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Novartis has stock to cover production, distribution for now, monitoring India API changes

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Novartis AG:

* SAYS STILL DOES NOT ANTICIPATE A SUPPLY CHAIN DISRUPTION DUE TO THE NEW CORONAVIRUS, CONFIDENT THAT EXISTING STOCK IS SUFFICIENT TO COVER ITS PRODUCTION AND DISTRIBUTION NEEDS, FOR THE TIME BEING

* SAYS CONTINUES TO MONITOR SITUATION CLOSELY, INCLUDING CHANGES OF INDIAN EXPORT POLICY FOR A DEFINED LIST OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS (APIS) AND RESPECTIVE FORMULATIONS, AND WILL ADAPT MEASURES AS THE SITUATION EVOLVES Further company coverage: (Reporting by John Miller)

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