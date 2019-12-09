Switzerland Market Report
December 9, 2019 / 7:55 PM / a few seconds ago

BRIEF-Novartis Kymriah Demonstrates Consistent Efficacy And Safety Outcomes In US Patients When Used In Real-World Setting

1 Min Read

Dec 9 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS KYMRIAH® DEMONSTRATES CONSISTENT EFFICACY AND SAFETY OUTCOMES IN US PATIENTS WHEN USED IN REAL-WORLD SETTING

* NOVARTIS AG - EFFICACY IN DLBCL CONFIRMED RESULTS SEEN IN PIVOTAL TRIAL DESPITE TREATMENT OF A BROADER POPULATION

* IN CHILDREN, YOUNG ADULTS WITH ALL, EFFICACY OUTCOMES WERE SIMILAR AND SAFETY OUTCOMES APPEAR TO BE MORE FAVORABLE COMPARED TO PIVOTAL TRIAL

* EFFICACY OUTCOMES FOR PATIENTS WHO RECEIVED KYMRIAH IN REAL-WORLD SETTING WERE SIMILAR TO THOSE DEMONSTRATED IN JULIET

* FEWER KNOWN CAR-T CELL THERAPY ADVERSE EVENTS FOR PATIENTS WITH DLBCL, WERE OBSERVED COMPARED WITH PIVOTAL CLINICAL TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below