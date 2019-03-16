Switzerland Market Report
March 16, 2019 / 5:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Novartis Late-Breaking Data Further Support Initiation Of Entresto In Hospital

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Novartis Pharmaceuticals Corp:

* NOVARTIS LATE-BREAKING DATA FURTHER SUPPORT INITIATION OF ENTRESTO IN HOSPITAL AND AS FIRST-CHOICE SYSTOLIC HEART FAILURE THERAPY IN STABILIZED PATIENTS

* NOVARTIS PHARMACEUTICALS - SAFETY, TOLERABILITY AT 12 WEEKS WERE COMPARABLE FOR PATIENTS WHO BEGAN ENTRESTO IN HOSPITAL, WHO SWITCHED FROM ENALAPRIL AT 8 WEEKS

* NOVARTIS PHARMACEUTICALS - DATA FROM 4-WEEK EXTENSION OF PIONEER-HF SUPPORT ENTRESTO AS FIRST-CHOICE TREATMENT UPON SYSTOLIC HEART FAILURE DIAGNOSIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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