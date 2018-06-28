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June 28, 2018 / 8:39 PM / in 2 hours

BRIEF-Novartis Presents New Data Demonstrating Long-Term Efficacy Of Aimovig

Reuters Staff

1 Min Read

June 28 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS PRESENTS NEW DATA DEMONSTRATING LONG-TERM EFFICACY, SAFETY AND TOLERABILITY OF AIMOVIG® (ERENUMAB) IN PATIENTS WITH CHRONIC AND EPISODIC MIGRAINE

* NOVARTIS AG -SAFETY RESULTS AFTER ONE YEAR WERE CONSISTENT WITH ESTABLISHED SAFETY PROFILE OF AIMOVIG IN PREVIOUS STUDIES.

* NOVARTIS - AIMOVIG SHOWED ROBUST EFFICACY IN PATIENTS WITH CHRONIC MIGRAINE, WITH SUBSTANTIAL REDUCTIONS IN MONTHLY MIGRAINE DAYS SUSTAINED THROUGHOUT Source text for Eikon: Further company coverage:

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