Switzerland Market Report
December 13, 2018 / 6:20 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis Receives European Approval For Self-Administration Of Xolair

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Novartis AG:

* NOVARTIS RECEIVES EUROPEAN COMMISSION APPROVAL FOR SELF-ADMINISTRATION OF XOLAIR® ACROSS ALL INDICATIONS

* EC APPROVAL UNDERSCORES LONG-TERM SAFETY AND EFFICACY OF XOLAIR DEMONSTRATED IN CLINICAL STUDIES AND BY 13 YEARS OF REAL-WORLD USE IN EUROPE

* XOLAIR(®) (OMALIZUMAB) PREFILLED SYRINGE (PFS) IS FIRST AND ONLY BIOLOGIC TO RECEIVE EUROPEAN COMMISSION (EC) APPROVAL FOR SELF-ADMINISTRATION IN SEVERE ALLERGIC ASTHMA (SAA) AND CHRONIC SPONTANEOUS URTICARIA (CSU) Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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