Switzerland Market Report
May 10, 2019 / 5:29 AM / in 2 hours

BRIEF-Novartis Releases New Data On Gilenya MS Drug

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Novartis AG:

* DATA AT AAN SHOW GILENYA® IS FIRST AND ONLY DISEASE-MODIFYING THERAPY WITH PROVEN SUPERIORITY VERSUS GLATIRAMER ACETATE IN RELAPSING REMITTING MS

* GILENYA SHOWED SIGNIFICANT SUPERIORITY VERSUS GLATIRAMER ACETATE IN OTHER KEY MEASURES OF DISEASE ACTIVITY, SUCH AS BRAIN LESIONS

* THERE WERE MORE DISCONTINUATIONS ON GLATIRAMER ACETATE COMPARED TO GILENYA REINFORCING GILENYA’S ESTABLISHED SAFETY PROFILE Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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