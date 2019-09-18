Switzerland Market Report
September 18, 2019 / 12:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Novartis Reports Findings Of Five-Year Study In Type 2 Diabetes

1 Min Read

Sept 18 (Reuters) - Novartis AG:

* POSITIVE RESULTS FROM NOVARTIS FIVE-YEAR VERIFY STUDY IN TYPE 2 DIABETES DEMONSTRATE LONG-TERM CLINICAL BENEFITS OF EARLY COMBINATION TREATMENT WITH GALVUS® AND METFORMIN

* EARLY COMBINATION THERAPY OF VILDAGLIPTIN (50 MG, TWICE DAILY) AND METFORMIN (INDIVIDUALLY, 1000–2000 MG, DAILY) MET THE PRIMARY ENDPOINT

* COMBINATION TREATMENT STRATEGY ALSO SHOWED A LOWER FREQUENCY OF SECONDARY FAILURE WHEN ALL PATIENTS WERE RECEIVING COMBINATION THERAPY Source text: [reut.rs/2lWKDwW] Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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